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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Çetin için Uşak'taki mezarı başında tören düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan koruması Mehmet Çetin, Uşak'taki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyünde bulunan şehitlikteki mezarı başında tören düzenlendi.

Törene, Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal katıldı.

Törende, şehit polisin babası Hüseyin, annesi Nazife Çetin gözyaşı döktü.

Burada konuşan Vali Kocabıyık, Türk milletinin ne kadar necip olduğunun 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Kocabıyık, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da asıl maksat memlekette ciddi bir iç savaş çıkarıp doğuyu YPG ve PKK'ya teslim etmek ve orada bir Kürdistan kurdurmak, batıda da Birleşmiş Milletlerin askerlerinin gireceği şekilde bir temel hazırlamaktı. Ama bu büyük millet buna müsaade etmedi. Tankın altında kendini ezdirdi ama bayrağını, milletini ezdirmedi. O gece Yoncalı köyü de bir şehit verdi. Şehitlerimizin anneleri, babaları, çocukları bizlere emanet. Emanetlerimize iyi bakmaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin."

Vali Kocabıyık, şehidin anne ve babası ile protokol üyeleri, törenin ardından Şehit Mehmet Çetin 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ şehit uşak

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