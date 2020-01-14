Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızı duygularını anlattı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grubunda kürsüye davet ettiği, babası Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in TRT Kürdi'de çalışan kızı Gülay Demir, "Yıllardır yapılan yanlış politikalar, yıllardır Kürt çocukları üzerinden yapılan farklı senaryolar inşallah son bulacak, o perde kapanacak." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Demir, "Yoğun duygular içerisindeyim. Yaşadığım olayı halen atlatabilmiş değilim ama bugün Cumhurbaşkanımız tarafından kürsüye davet edildiğim için çok mutluyum. Bir şehit çocuğunun bir dünya lideri tarafından kürsüsüne davet edildiği ve ona konuşma fırsatı sunulduğu için mutluyum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği çiçeğin babasının vefat etmeden önce kendisine verdiği son şey olduğuna işaret eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiçek, babam vefat etmeden önce bana verilen son şeydi. Mesleğim gereği hem görev olarak gittiğim memleketlerde ve kendim gezip görmek istediğim yerlerin toprak numunelerini almıştım. Cumhurbaşkanımıza çiçeği götürmeden önce yanımda bulunan toprak numunelerini yani farklı farklı illerdeki toprak numunelerini saksıya döktüm. Ve en son olarak kendime memleket olarak benimsediğim babamın mezarının toprağını üzerine koyduktan sonra çiçeği Cumhurbaşkanımıza emanet ettim. Babamın emanetini koruyacağını biliyordum. Bugün gördüm ki babamın emanetini çok güzel korumuş ve evinin en güzel köşesinde saklamış. Çiçek sanırım menekşe..."