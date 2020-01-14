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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızı duygularını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızı duygularını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in TRT Kürdi'de çalışan kızı Gülay Demir: - "Yıllardır yapılan yanlış politikalar, yıllardır Kürt çocukları üzerinden yapılan farklı senaryolar inşallah son bulacak, o perde kapanacak" - "Yoğun duygular içerisindeyim. Yaşadığım olayı halen atlatabilmiş değilim ama bugün Cumhurbaşkanımız tarafından kürsüye davet edildiğim için çok mutluyum" - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği çiçek) Çiçek, babam vefat etmeden önce bana verilen son şeydi. Bugün gördüm ki babamın emanetini çok güzel korumuş ve evinin en güzel köşesinde saklamış"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grubunda kürsüye davet ettiği, babası Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in TRT Kürdi'de çalışan kızı Gülay Demir, "Yıllardır yapılan yanlış politikalar, yıllardır Kürt çocukları üzerinden yapılan farklı senaryolar inşallah son bulacak, o perde kapanacak." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Demir, "Yoğun duygular içerisindeyim. Yaşadığım olayı halen atlatabilmiş değilim ama bugün Cumhurbaşkanımız tarafından kürsüye davet edildiğim için çok mutluyum. Bir şehit çocuğunun bir dünya lideri tarafından kürsüsüne davet edildiği ve ona konuşma fırsatı sunulduğu için mutluyum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği çiçeğin babasının vefat etmeden önce kendisine verdiği son şey olduğuna işaret eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiçek, babam vefat etmeden önce bana verilen son şeydi. Mesleğim gereği hem görev olarak gittiğim memleketlerde ve kendim gezip görmek istediğim yerlerin toprak numunelerini almıştım. Cumhurbaşkanımıza çiçeği götürmeden önce yanımda bulunan toprak numunelerini yani farklı farklı illerdeki toprak numunelerini saksıya döktüm. Ve en son olarak kendime memleket olarak benimsediğim babamın mezarının toprağını üzerine koyduktan sonra çiçeği Cumhurbaşkanımıza emanet ettim. Babamın emanetini koruyacağını biliyordum. Bugün gördüm ki babamın emanetini çok güzel korumuş ve evinin en güzel köşesinde saklamış. Çiçek sanırım menekşe..."

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elindeki çocuklarını bekleyen ailelere ilişkin görüşlerini de aktaran Demir, şunları söyledi:

"Kürsüden hem Cumhurbaşkanımız lanse etti hem de ben son cümlelerimde bunu söyledim. Kürt çocuklarının haklarını savunduklarını iddia eden bir kesim var. Birtakım haklar eğer gerçekten savunuluyorsa ya da kazanılmaya çalışılıyorsa öncelikle Kürt çocuklarına sorulması gerektiği kanaatindeyim. Yani dışarıda baktığımız zaman kendi çocukları çok daha farklı şartlar altında okuyup, farklı yerlere geliyorken neden bizim üzerimizden farklı politikalar yapılıyor? Dönüp baktığınızda gerçekten olan belirli bir kesime oluyor. Yıllardır yapılan yanlış politikalar yıllardır Kürt çocukları üzerinden yapılan farklı senaryolar bugün de inşallah son bulacak, o perde kapanacak. Bilinçli Kürt çocuklarının kendi vatanı uğruna yapamayacakları şey yok diyorum."

Babasını çok özlediğini belirten Demir, "Ben yetimliğin adının babasızlık olduğunu yaklaşık 3 aydır öğrendim. Ve babamla beraber, özlem ne demekmiş onu anladım. Onu çok özlüyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir

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