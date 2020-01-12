Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti (UMH) Ba\u015fkanl\u0131k Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Fayiz es-Serrac'\u0131 kabul\u00fc ba\u015flad\u0131.\nDolmabah\u00e7e Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ofisi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAyna kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131plak pozUluda\u011f yolunda 4 kilometrelik ara\u00e7 kuyru\u011fuTamamland\u0131\u011f\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin en uzun t\u00fcneli olacak
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