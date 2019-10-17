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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı devam ediyor.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul

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