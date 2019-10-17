Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'i kabul\u00fc ba\u015flad\u0131.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Pence ile Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.\nKabul, bas\u0131na kapal\u0131 devam ediyor. Beyin geli\u015fimine \u00f6yle bir etkisi var ki...S\u00f6zc\u00fc Kal\u0131n, Rusya'n\u0131n Suriye \u00d6zel Temsilcisi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u0130brahim Kal\u0131n, Rusya'n\u0131n Suriye \u00d6zel Temsilcisi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc