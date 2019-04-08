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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu yıl 3.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu yıl 3. kez bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le bu yıl 3. kez bir araya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda işbirliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor. Türkiye ve Rusya olarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz. Ülkemize ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz. Rusya ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayisi iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek."

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