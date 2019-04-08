Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin ticaretten turizme, enerjiden kültüre tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Moskova'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Rusya üst düzey konseyi toplantısının 8'incisini yapmak üzere Moskova’ya hareket edeceğini söyledi.

Rusya ile yoğun bir temas içerisinde olunduğunu belirterek, "İşbirliğimiz her geçen gün artarak güçlenerek devam ediyor. 2010 yılında tesis ettiğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantıları aynı şekilde kurumsal bir özellik arz etmek suretiyle devam etmektedir." diye konuştu.

Erdoğan, bu toplantıyla Vladimir Putin ile yılbaşından itibaren üçüncü defa yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade ederek, ziyaret sırasında ikili ilişkileri değerlendireceklerini, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti.