Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız ve o sır cümle var ya işte o sır cümle aynen masadadır. Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlar da bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşmemizde, ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır." dedi. Erdoğan, Moskova'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya ziyaretinde "Herhangi bir operasyon masada olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bütün hazırlıkların yapılmış durumda olduğunu belirterek, "Bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız ve o sır cümle var ya işte o sır cümle aynen masadadır. Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlar da bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşmemizde, ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır." diye konuştu.

- "Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır" İsrail Başbakanın Batı Şeria'ya yönelik açıklaması hatırlatılan Erdoğan, Binyamin Netanyahu'nun yaptığı her işin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Bunların yasal olarak bugüne kadar yaptıkları hiçbir şeyin olmadığını vurulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "48'den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara da aykırıdır. Ama tabii Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bugüne kadar hep bu adımları atmışlardır. Nitekim başkent meselesinde attıkları adımlarda da yine başı Amerika çekmiştir. Tabii arkasından pek gelen olmamıştır o ayarı mesele. Yine Amerika'nın dayatmasıyla şöyle bir kaç yer bunlara uymuştur ve Golan ile ilgili olarak atılan atımda da yine bunları görüyoruz. Batı Şeria'da da yine bunu görüyoruz. Tabii Amerika böyle bir adım atarken buna Birleşmiş Milletler uymuş mudur? Hayır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden buna olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Sadece aynı takım elbiseyle aynı kravatla çıkıp Amerika'da çıkıp bir basın toplantısı yapmak suretiyle adeta bir oldu bittiye bu işi getirmek istemeleri ve yarın İsrail'de yapılacak seçim öncesi bir seçim yatırımı noktasında böyle bir adımın atılması ve Orta Doğu'ya yeniden bir karanlık gelecek bunların hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. "

Erdoğan, bu ziyaretinde bunun da masada olacağını dile getirerek, "Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır ve bu Filistinlilerin topraklarında İsrail'in attığı işgal adımlarından yine bu bir tanesi olmuş olacaktır bu konuda bizler bugüne kadar nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak, yer almaya devam edeceğiz." dedi. - "Neredeyse bütünü usulsüz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, tüm oyların sayılması için YSK'ya başvuracağını ve bazı usulsüzlükler tespit ettiğine yönelik açıklaması hatırlatılan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Usulsüzlükler tabii bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için zaten bu yola başvuruluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde bu işin patronajı Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Burada Yüksek Seçim Kurulu özellikle tüm siyasi partiler, bu sadece AK Parti'ye ait olan bir şey değil. Yani bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu da bizim yine hukuk çerçevesinde koruma mecburiyetimiz var. Ne diyor vatandaş? 'Benim hukukumu koru. Çünkü biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz.' diyorlar. Şimdi bizler de siyasi parti olarak bu organize suçun örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız, tevsik etmiş durumdayız.

Yüksek Seçim Kurulu'na bu bilgilerle, bu belgelerle hatta hatta kamera tespitleri var, televizyon tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl, ne gibi yolsuzluklar yapılmış veyahut da boş arazilerde tarlalarda apartmanlar adres olarak gösterilmek suretiyle nasıl oylar kullanılmış, bunları göstermek suretiyle herhalde bundan daha müdellel bir şey olabilir mi, daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bütün bunlarla beraber bu adımı atacağız." - "Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklememiz, en doğal hakkımızdır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortada 320 bin, 330 bin civarında geçersiz oyun bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi: "Bunlar bir tarafa. 'E bunun sayımını yapamayız' diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk çerçevesinde bir şeyler var. E tabii bunları da bizim Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklememiz en tabii, en doğal hakkımızdır. Geçmişte Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. Yapılan seçimler var. Dünyaya bakıyorsunuz dünyada bırakın itirazları, mesela Amerika'da yüzde 1 gibi sıkıntılı bir oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada veyahut erken demeyeyim seçimin yenilenmesine gidiyor. Bazı eyaletlerde yüzde 2 olsa çünkü bunu şey olarak görüyor. Bu kadar az bir farkla seçimin kazanması halkı rahatlatmaz diye düşünüyor. Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu bir İstanbul'da kalkıp da herhalde şöyle 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve selahiyeti yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için gönüllerin huzur bulabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe seçim kuruludur. Neresidir? Bir üstü il seçim kuruludur, onun üstü Yükse Seçim Kurulu'dur. Bu itiraz mercileri biter, bittikten sonra çıkan netice de başımız gözümüz üstünde deriz. Olay bu kadar basit."