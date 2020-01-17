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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahip çıktığı Taha İstanbul’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahip çıktığı Taha İstanbul’a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da 15 gün önce göz sinirlerinin üzerinde tümör ortaya çıkan ve bir gözü görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı.

Elazığ’da 15 gün önce göz sinirlerinin üzerinde tümör ortaya çıkan ve bir gözü görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı. Dün gece Erdoğan’ın aradığı telefonda görüşen Sis ailesi, bugün İstanbul’a hareket etti.
Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi’nde ikamete eden 32 yaşındaki anne Azine ve 36 yaşındaki baba Rıfat Sis çiftinin 2 çocuğundan 6 yaşındaki Taha’nın gözünde kayma olduğunu fark eden aile, hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde küçük Taha’nın göz sinirlerinin üzerinde tümör çıktı. 15 gün süre içerisinde Taha’nın sol gözü görme yetisini kaybetti. Bu durumun sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle birlikte durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla anne Azine Sis’le görüşüp Taha ile ilgili bilgi aldı, maddi durumu iyi olmayan ailenin tüm masraflarını üstlenerek doktorlarıyla da görüşme yaptığını aktaran Erdoğan her şeyin yapılacağını söyledi. Erdoğan’ın aramasıyla büyük bir mutluluk yaşayan aile, çocuklarının sağlığına kavuşması için bugün İstanbul’a hareket etti.
İstanbul’a gitmeden önce İHA Muhabirine bilgi veren ve oğlunun gözünde ilk önce kayma başladığını aktaran anne Azime Sis, “Göz rahatsızlığı diye hastaneye götürdük belli bir süreçten sonra tümör olduğu tespit edildi. Tümör göz sinirlerinin üzerindeydi zor bir ameliyat. Burada hiçbir şey yapamayız dediler bizi İstanbul’da özeli bir hastaneye sevk ettiler, sadece orada yapılabilinir dediler. Sağ olsun Elazığ halkı sahip çıktı yardımlarını esirgemedi. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız sağ olsun Allah başımızdan eksik etmesin onu bize geri dönüş sağladı ve bize bir umut oldu"dedi.

"Cumhurbaşkanı bize ışık oldu"
Şimdi İstanbul’a gideceklerini aktaran anne Sis:" Bugün gidiyoruz. İnşallah her şey yolunda gider işin maddi kısmını halloldu. Bunlara vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın bizimle konuşmasında çok mutlu olduk. O bize bir ışık oldu. Yine sağ olsun Elazığ halkı bizi yalnız bırakmadı ama Cumhurbaşkanımızdan gelen destek bize daha fazla güç verdi. Allah razı olsun yine büyüklüğünü gösterdi. Allah başımızdan eksik etmesin"diye konuştu.

Taha: Cumhurbaşkanının ellerinden öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini dile getiren küçük Taha ise ellerinden öptüğünü ifade etti.
Yaşanan süreci anlatan Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu:" Azine ablamız bize ulaştı. Çocuğun rahatsız olduğunu biz biliyorduk zaten. Tümör hastasıydı. Allah’a şükürler olsun sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık durumu. Niyetimiz halisti Rabbim de bize yardım etti. Cumhurbaşkanımız sağ olsun yine büyüklüğünü gösterdi bize sahip çıktı. Bütün ülkemizden Taha için dua istiyoruz. İnşallah Taha sağlığına kavuşacak"ifadelerini kullandı.

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