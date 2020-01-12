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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyeti, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki vatandaşlara topluca sigara bıraktırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini bilen Kaynarca köyü sakinleri, büyüklerinin de sözünü dinleyerek yaklaşık 6 yıl önce toplu olarak sigarayı bırakma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyeti, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki vatandaşlara topluca sigara bıraktırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini bilen Kaynarca köyü sakinleri, büyüklerinin de sözünü dinleyerek yaklaşık 6 yıl önce toplu olarak sigarayı bırakma kararı aldı. Paketleri ceplerinden çıkarıp çöpe atan vatandaşlar, o günden sonra sigaradan uzak durmaya başladı.
Köy muhtarı Hüseyin Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini, büyüklerinin de sözünü dinleyerek sigarayı bırakma kararı aldıklarını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır köylerinde sigara içilmediğini ifade eden Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı, rahmet etmeden önce bize tembih ettiler, sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir şey olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Hem büyüklerimizi hem de Cumhurbaşkanımızı dinleyerek sigarayı bıraktık. Köyde 6 senedir sigara içilmiyor. Biz de çocuklarımıza söyledik, onlar da sigara içmiyor" dedi.
Vatandaşlar, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve herkesin bu bağımlılıktan kurtulması gerektiğini dile getirdiler.

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