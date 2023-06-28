Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidiyle gündem olan Muhammed Nur Nahya'dan yeni video
Mynet Haber
49 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın son videosu gündem oldu. Videoda dolar ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göndermesi olay oldu.
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