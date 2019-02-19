Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası elma üreticisinin gözü Ankara'da

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Isparta mitinginde depolarda bekleyen 400 bin ton elmanın tanzim satış mağazalarında satışına ilişkin açıklamaları üzerine elma üreticileri ve sektör temsilcileri, gözlerini bakanlıklardan gelecek habere çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitingi sırasında depolarda bekleyen 400 bin ton elmanın tanzim satış mağazalarında satışını öngören açıklamaları, ürününü 5 aydır elden çıkaramayan üreticileri sevindirdi. AK Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'e halkın huzurunda bu konuyla yakından ilgilenmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ispartalı çiftçi kardeşimin kilosunu 1 liraya sattığı meyveyi şayet, bu benim kanıma dokunuyor, Ankara'daki, İstanbul'daki vatandaşım 10- 15 liraya evine götürüyorsa, burada fırsatçılık var demektir, burada ihanet var demektir. Bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur. Onun için Süreyya Bey hazırlıkları yapın. Ben de arayacağım, siz de ilgili bakanlarımı arayın bir an önce. Ne kadar elma var? 400 bin ton şu anda elde elma var. Bunu halledeceğiz, başka çaremiz yok. Süreyya Bey sen plan bütçede başkansın. 400 bin ton ne yapıyor? 400 milyon lira. Halledeceğiz. Ama bunu zaten benim milletim eritir. Elma şifadır" demişti.

'HALKIMIZ DA UCUZ ELMA YİYECEK'

Bu sözler üzerine ilk olumlu tepki Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanvekili Mustafa Tutar'dan geldi. ITSO Başkanvekili Tutar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyaretlerinde elma üreticilerimizin ve tüccarlarımızın önemli bir sorunuyla ilgili verdiği müjde bizleri son derece memnun etti. Bu yıl elma ihracatımızın yeterli derecede olmaması 400 bin tona yakın elmamızın depolarda kalmasına neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, depolarımızda kalan elmalarımızın İzmir, İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış merkezlerinde halkımıza satılması yönündeki talimatları üretici ve tüccarımızın yüzünü güldürdü. Tanzim noktalarında satılan elmalar sayesinde halkımız da ucuz elma yiyecek" dedi.

BORSA BAŞKANI ADAR: ELMAYA TEŞVİK İSTEDİK

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da "Ispartalı elma üreticisinin elinde kalan 400 bin ton dolayındaki elma üreticiyi zor duruma soktu. Biz borsa olarak esasında Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere bir dosya hazırlayıp, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'e vermiştik. Bu dosyada Hindistan'a yapılacak elma ihracatına 4 bin lira destek, Irak ve diğer ülkelere yapılacak ihracatlarda ton başına 100 dolar teşvik ödenmesi talebinde bulunduk. Bir diğer talebimiz ise elma konsantresi üzerine oldu. Ülkede çok sayıda konsantre fabrikası var. 6,5 kilo elmadan 1 kilo konsantre üretiliyor. 1 tona 200 dolar teşvik verilmesi konusunda oldu. Dosyada bunlar vardı ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılki stoku eritecek bir formülü açıklamış oldu" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta'da miting sırasında elma üreticilerine verdiği müjdeye ilişkin çalışmaların sürdüğü ve depolardaki elmaların üreticilerden alınarak Ankara, İstanbul'daki tanzim satış mağazalarında ve diğer illerde satışı için gerekli prosedürlerin yerine getirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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