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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Kızılayı'na vekalet verdiği kurbanın eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Kızılayı'na yurt içinde vekalet verdiği kurbanı, Sakarya'da kesildi.

Erenler ilçesindeki Et Entegre Tesisi'ndeki kesimhanede gazetecilere açıklama yapan Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Direktörü Ebubekir Kalkan, bu sene Türk Kızılayı'na yurt içinde vekalet verilen kurbanların tamamının Sakarya'da kesileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdiğini aktaran Kalkan, "Cumhurbaşkanımız ve Kızılay Onursal Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini her sene olduğu gibi bu sene de Kızılay'a verdi. Ülkemizle birlikte Kenya, Kudüs ve Afganistan için vekalet verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bağışçılarımızın vekaletleriyle kurbanlarımız bütün dünyaya, gönül coğrafyamıza birer iyilik olarak ulaşacak." diye konuştu.

Kalkan, bugüne kadar Türk Kızlayı'na yurt içi ve dışında kesilmek üzere 150 binin üzerinde hissenin ulaştığını bildirdi.

Açıklamanın ardından Kalkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini okuyarak kasaba vekalet verdi.

Kalkan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da isimlerini okuyarak vekaletlerini kasaba iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sakarya Türk Kızılayı vekalet kurban kesimi

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