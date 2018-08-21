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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

 - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi.
Kızılay'ın 'Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün' sloganıyla başlattığı bağış kampanyası kapsamında bu yıl tüm kurbanlarını Sakarya'da kesti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bayramda kesilmek üzere Türk Kızılayı'na kurban vekaleti verdi. Erenler ilçesindeki bir et entegre tesisinde kurbanlıklar kesildi. Kesim öncesi konuşan Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Direktörü Ebubekir Kalkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye, Kenya, Kudüs ve Afganistan'da ayrı ayrı kurban vekaleti verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Kızılay Onursal Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurban vekaletini her sene olduğu gibi bu sene de Kızılay'a verdi. Ülkemizle birlikte Kenya, Kudüs ve Afganistan'a vekalet verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bağışçılarımızın vekaletleriyle kurbanlarımız bütün dünyaya, gönül coğrafyamıza birer iyilik olarak ulaşacak. Bütün kurban bağışçılarımızın bayramını kutluyoruz, ibadetleri kabul olsun. Bu sene Türkiye'deki bütün kurbanlarımız Sakarya'da kesilecek" diye konuştu.
Kalkan, konuşması sonrası kurbanlıkların kesimi için görevli kasaba vekalet verdi. Görevli imam, vekaletin verilmesinden sonra kalabalığa dua yaptırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi

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