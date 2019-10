Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı medya temsilcileriyle toplantısına katılan gazetecilerden açıklamalar

"BU ABD'YE KARŞI KAZANILMIŞ BİR ZAFER DEĞİL, BU TERÖRE KARŞI KAZANILMIŞ BİR ZAFERDİR"

Karagöz, şöyle devam etti:

"Ayrıca burada şehir planları, nasıl bir yerleşim kurmak istiyor, buraya mültecileri nasıl taşıyacak onların detaylarını da verdi. Türk askeri güvenli bölge içerisinde nerelerde bulunacak? Gözetim noktaları nereler olacak? Bunları detaylıca anlattı. O bölgenin kapasitesi kaç kişiyi alabiliyorsa şu an Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin kamplarında yaşayan, şehirlerine dağılmış olan insanlar yerleşecek, modern şehirler olacak burada. Türkiye bunun güvenliğini tesis etmeye çalışıyor ve Türkiye uluslararası kamuoyunun bu bölgeye destek vermesini istiyor. Şu anda bir başka faza geçtik. Türkiye 'operasyon yapacağım' diyordu, yaptı. Şimdi 32 kilometre derinliğe inildi. Şimdi dünyaya başka bir şey söylüyor, 'bu 32 kilometre derinliğe hemen bir şehir kurmamız lazım, ilçeler kurmamız lazım' diyor. Bu Türkiye'nin bu operasyon stratejisinin de ne kadar iyi tasarlandığının, güçlü tasarlandığının bir fotoğrafı. Şu an Cumhurbaşkanı çok fazla askeri detay vermedi. O şehirleri nasıl kuracağız, 32 kilometre içerisinde neler olacak, bu çok başarılı bir iletişim stratejisi. Zaten uluslararası kamuoyuna dikkat ederseniz şunu göreceğiz; yavaş yavaş bu güvenli bölgeyi kabul etmiş durumdalar. İlk başta Türk askeri sınırı geçtiği andan itibaren ayaklanan uluslararası medya başta olmak üzere bazı ülkelerin liderleri şu an güvenli bölge fikrini hazmetmiş durumdalar. Türkiye burada çok ciddi kazanımlar elde etmiştir. Bir şeyin altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı, bunu ABD'ye karşı elde edilmiş bir zafer olarak yansıtmak istiyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı burada kelimelerini çok özenle seçiyor, 'Bu ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer değil, bu teröre karşı kazanılmış bir zaferdir' diyor. 'ABD ile Türkiye'yi her fırsatta karşı karşıya getirmek isteyen, hem Türkiye içinde hem de ABD içinde bazı unsurlar var. O unsurların inşa ettiği o dile hiçbir şekilde teslim olmamalıyız' diyor. Bu Türkiye'nin ABD'ye değil, teröre karşı zaferidir. Ben de Sayın Cumhurbaşkanının bu yaklaşımını çok önemli buldum."