Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması mezarının başında anıldı

Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin, memleketi Uşak'ın merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, Marmaris'te şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin, Yoncalı Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Vali Funda Kocabıyık, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, şehit polis memurunun babası Hüseyin Çetin, annesi Nazife Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Funda Kocabıyık ve şehit babası Hüseyin Çetin tarafından Şehit Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret ederek karanfil bırakması ile devam etti.

Vali Funda Kocabıyık törende yaptığı konuşmada, “Türk milleti çok badireler atlattı. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Milli Mücadelenin yürütüldüğü toprakların içinde yer alan Uşak, düşman işgalinin nasıl bir şey olduğunu, memleketi düşmandan korumanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu devletin temelleri birçok bedel ödenerek atıldı. O bedellerden bir tanesi de Çanakkale'dir. Çanakkale'de biz 15 yaşındaki çocuklarımızı şehit verdik" dedi.

15 Temmuz'un aslında bir işgal girişimi olduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık “15 Temmuz'da da asıl maksat memleketimizde ciddi bir iç savaş çıkartıp, doğuyu YPG ve PKK'ya teslim etmek ve orada bir Kürdistan kurdurmak, batıda da Birleşmiş Milletler askerlerinin gireceği kargaşa ortamı oluşturmaktı. Ama bu büyük millet buna müsaade etmedi. Tankların altında kendisi ezildi ama bayrağını ve milli değerlerini ezdirmedi. İşte o gece Yoncalı köyümüz de bir şehit verdi. Şehitlerimizin annesi, babası, eşi ve çocukları bizlere emanet. Bizler Devlet olarak her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin, milli birliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Yoncalı Mahallesi'nde şehit Mehmet Çetin adına oluşturulan hatıra ormanına ağaç diken Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.