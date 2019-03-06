IHAAW120403-SIY\/06-03-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan:"Kayyum olay\u0131n\u0131 hukuk \u00e7er\u00e7evesinde devreye soktuk. Devlet paras\u0131n\u0131 Kandil\u2019e g\u00f6nderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi. \n06.03.2019 12:04:03 TSI\nNNNNPARTNERT\u00fcyler \u00fcrpertici an! Mezarlar\u0131 a\u00e7\u0131p...Murat Ayd\u0131n: Beykoz\u2019a 5 y\u0131lda 15 y\u0131ll\u0131k hizmet vadediyorumBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Adalar\u2019\u0131 en iyi bir Adal\u0131 y\u00f6netir