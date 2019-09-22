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Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın uçağı New York’a indi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 02:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın uçağı New York’a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Dönem çalışmalarına katılmak üzere ABD’nin New York kentine geldi.
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel ‘CAN‘ uçağıyla New York JFK Kennedy Uluslararası Havalimanı’na inen, Erdoğan’ı, Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından yoğun koruma tedbirleri altında Manhattan’da ikamet edeceği “The Peninsula Oteli’ne” geçmek üzere hareket etti.
74 BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’a gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Beraat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ında bulunduğu bakanların yanınsıra çok sayıda AK Partili bazı milletvekilleri ve üst düzey bürokrat eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceği öngörülüyor. Çok sayıda liderle ikili ve çoklu görüşmeler yapacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın New York’un ünlü Time Square meydanı ve Sentrıl Park’ta düzenlenecek aşure günü etkinliklerine katılacağı duyuruldu. Erdoğan, Salı günü ise akşam saatlerinde Türk Bayrağı çekme törenlerine katılarak ABD temaslarına devam edeceği bildirildi.

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