IHAAW131013-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır" dedi.

31.01.2019 13:10:13 TSI

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