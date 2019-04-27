Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan:"Se\u00e7im s\u00fcrecinde kendini PKK\u2019n\u0131n g\u00fcd\u00fcm\u00fcnden kurtaramam\u0131\u015f, PKK ile i\u015fbirli\u011fi yapanlar \u015fehit cenazelerinde daha dikkatli olmalar\u0131 gerekir" dedi. \u0130nternette \u00e7ok daha farkl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu! Eve gelince...Erdo\u011fan: \u0130stanbul ve Ankara'da se\u00e7imi kaybetmedikSoylu: K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu korumalar\u0131n\u0131n ne i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131na bir baks\u0131n