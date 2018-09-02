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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır."


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