HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 21:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum."


PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!
Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras'tan ortak açıklama

Erdoğan ve Çipras'tan önemli açıklamalar!

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.