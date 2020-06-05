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  4. Cumhurbaşkanı Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kararını İptal Etti

Cumhurbaşkanı Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kararını İptal Etti

05.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu 15 ilde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kararını İptal Etti

1 Haziran'da başlayan normalleşme uygulamalarıyla birlikte 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına da son verilmişti. Ancak dün gece geç saatlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklandı.

Kararın ardından bugün, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal etme kararı aldığını belirtti.

Erdoğan "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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