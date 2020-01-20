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  4. Cumhurbaşkanı hayranı engelli Alperen, her gün miting videolarını izliyor

Cumhurbaşkanı hayranı engelli Alperen, her gün miting videolarını izliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kayseri’de 11 yaşında ve yüzde 90 engelli olan Alperen, gün boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolarını izliyor.

Kayseri’de 11 yaşında ve yüzde 90 engelli olan Alperen, gün boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolarını izliyor. Anne Esra Kural, bu hayranlığı tesadüfen televizyon izlerken fark ettiğini söyleyerek, “Kanalı değiştirince emekleyerek gidip yeniden Cumhurbaşkanının konuşmasını açtı” dedi.
Kural, oğlunun telefondan Cumhurbaşkanının konuşmalarını bulup gün boyu izlediğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Alperen’in Cumhurbaşkanı hayranlığını şu şekilde keşfettim, ben dizi izliyordum ve o gün de Cumhurbaşkanının yayını vardı. Ben dizi izleyeceğim kanalı açtım ve Alperen de emekleyerek gidip Cumhurbaşkanımızın olduğu kanalı açtı. Ben kapatıyorum kendisi tekrardan açıyor ve sesini duyunca çok mutlu oluyor. O şekilde keşfettim ve günlük devamlı cep telefonundan o kadar videonun arasından Cumhurbaşkanımızın videosunu bulur ve izler. Kendisinin sesini duyunca çok mutlu oluyor ve çok seviyor.”
Engelli oğluna bakacak kimse olmadığı için çalışamadığını söyleyen Anne Esra Kural, “Oğlum 11 yaşında ve serebral palsi hastası. Hem zihinsel hem de bedensel engeli var, yürüyemiyor ve konuşamıyor. İhtiyaçlarını kendisi karşılayamadığı için de bakımı oldukça zor. Eşimden ayrılalı 4 sene oldu ve çocuğumun bakımını ben üstlendim. Çocuğumun durumundan dolayı maalesef çalışamıyorum. Alperen’e bakacak kimse yok ve birlikte de kabul etmiyorlar. En son 3 gün kadar önce bir iş görüşmesine gittim, onlar da çocuk sıkıntı olur diye kabul etmediler. Ben de el işleri yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor onunla da almıyorlar. O kadar el işi yaptım ama 4 senedir geçimime ablamın çalıştığı okuldaki iş arkadaşları çok destek oldular. Onlar da ne zamana kadar destek olacaklar bana. Ne yapacağımı şaşırdım 750 TL kira veriyorum ve bunun üzerine faturalar, ilaçlar ve çocuğun bez parası eklenince yetişemiyorum. Çok zor durumdayım. El işini yaptım ama yaptığım el işlerini bile okuldaki öğretmenler destek amaçlı satın aldılar. Diğer insanlara satamıyorum, almıyorlar. Elimden hiçbir şey gelmiyor çünkü çalışamıyorum. Alperen benim her şeyim ve ben onun için ayakta durmaya çalışıyorum. Geçim sıkıntısını çok fazla yaşıyorum ama oğlum için mücadele ediyorum. Ben yardımsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, benim çalışmaya ihtiyacım var bana iş imkanı sunsunlar” dedi.

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