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Cumhurbaşkanı için kesilen adaklıkların etini cami çıkışı pilavla dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, emlakçı Ahmet Gülseven (80), 24 Haziran'da yapılan seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi halinde  adadığı 10 koyunun etini cuma namazı çıkışı dağıttı.

Cumhurbaşkanı için kesilen adaklıkların etini cami çıkışı pilavla dağıttı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, emlakçı Ahmet Gülseven (80), 24 Haziran'da yapılan seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi halinde adadığı 10 koyunun etini cuma namazı çıkışı dağıttı. Pilavla birlikte ikram edilen etten almak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.
Emlakçılık yapan Ahmet Gülseven, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçimi öncesi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi halinde 10 hayvan keseceği yönünde adakta bulunduğunu yazdı. 10 koyunu adak olarak kesen Gülvesen, etleri de bugün Attariye Camii önünde cuma namazı sonrası pilavla birlikte halka ikram etti. İkram edilen etli pilavı almak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. 2017 yılında yapılan referandumda 'Evet' oyu fazla çıktığı için 5 hayvan kestiğini anlatan Ahmet Gülseven, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in idam edilmesi durumunda ise 85 koyun keseceğini söyledi. Gülseven, ''Bu bir aşk meselesi, sevda meselesi. Ben Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın aşığıyım, sevdalısıyım. Onun için değil 100 kurban, canımı vallahi feda etmeye hazırım. Onun için bunlar sizlere afiyet, bal şeker olsun" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı için kesilen adaklıkların etini cami çıkışı pilavla dağıttıCumhurbaşkanı için kesilen adaklıkların etini cami çıkışı pilavla dağıttıCumhurbaşkanı için kesilen adaklıkların etini cami çıkışı pilavla dağıttıCumhurbaşkanı için kesilen adaklıkların etini cami çıkışı pilavla dağıttı

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