Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu anlaşmaların imza tarihi ve yeri ile yürürlük tarihleri şöyle:

Anlaşmanın İmza Tarihi ve Yeri Anlaşmanın AdıAnlaşmanın Yürürlük Tarihi 11 Nisan 2014 - Ankara "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" 1 Eylül 2018 2 Mart 2016 - Ankara "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma" 1 Eylül 2018 20 Mayıs 2015 - Saraybosna "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma" ve "Notalar" 8 Ağustos 2018 9 Temmuz 2013 - Brüksel "Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol"

3 Ağustos 2018 30 Ocak 2018 - Ankara "Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine ilişkin Protokol 2'sinin Yerini Alacak Olan 1/2018 Sayılı Kararı" 1 Ağustos 2018 19 Eylül 2013 - Podgoritsa "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması" 1 Ağustos 2018 26 Şubat 2015 - Seul "Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşması" 1 Ağustos 2018 6 Nisan 2016 - Ankara"Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" 11 Mayıs 2018 26 Şubat 2016 "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası" 27 Mayıs 2018

"Kültürel İfadelerin Çeşitliğinin Korunması Geliştirilmesi Sözleşmesi" 2 Şubat 2018 14 Mart 2016 - Ankara "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Meteoroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Meteoroloji Enstitüsü'nün Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşma'ya Ek Değişiklik Protokolü" 16 Kasım 2017

