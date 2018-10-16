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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 02:37 | Son Güncelleme

Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
atama Cumhurbaşkanlığı finans Finans Ofisi Göksel Aşan Resmi Gazete

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