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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

AİHM'e yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenerek çözümüne dair kanun gereğince kurulan komisyonun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun gereğince kurulan komisyonun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre komisyon, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "mülkiyetin korunmasını" düzenleyen ek protokolü kapsamında ihlal kararı verdiği, tazminata ilişkin haklarla ilgili karar vermediği veya bu hakları saklı tuttuğu başvurularda, kesinleşen kararın tebliğini izleyen bir ay içinde müracaatta bulunulmuş olunması kaydıyla maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyip karara bağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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