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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 03:47 | Son Güncelleme

Elazığ İli Maden İlçesinde belirlenen bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Elazığ İli Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan riskli alan ilan edildi.

Elazığ İli Maden İlçesinde belirlenen bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Elazığ İli Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan riskli alan ilan edildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince alındı.

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