Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Sivas'ta tesis edilecek Akşar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Yürekli köyündeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak üç ayrı enerji nakil hattı için istimlak alanı toplam 3 bin 237 metrekare olan bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan II Linyit Sahası'ndaki kömürün değerlendirilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Giresun'da tesis edilecek Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Güce ilçesine bağlı Tekkeköy'deki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.