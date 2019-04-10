HABER

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 05:53 | Son Güncelleme

Sivas, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Ankara, Giresun, Rize, İzmir, Karaman, Tokat ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Sivas'ta tesis edilecek Akşar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Yürekli köyündeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak üç ayrı enerji nakil hattı için istimlak alanı toplam 3 bin 237 metrekare olan bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan II Linyit Sahası'ndaki kömürün değerlendirilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Giresun'da tesis edilecek Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Güce ilçesine bağlı Tekkeköy'deki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize Güney Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu ile bağlantısını sağlayacak olan Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Çarşı, Yeniköy, Atmeydanı ve Kaplıca bölgelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi kapsamında Bergama, Dikili, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerindeki bazı taşınmazların da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Karaman'da tesis edilecek Akyel-1 Rüzgar Elektrik Santrali ile Tokat'ta inşa edilecek Omala Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Şanlıurfa'da ise enerji iletim hattı projesi kapsamında belirlenen güzergah üzerindeki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!
Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu! Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas KASTAMONU bartın Zonguldak Ankara giresun Rize izmir Tokat Şanlıurfa Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararına Dışişleri’nden tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!

Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu! 9 yaşındaki çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu!

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.