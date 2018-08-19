Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Kudret Arslan, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş, Teftiş Kurulu Başkanı Asim Keser ve 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri Ekici, başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan ve açık olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Murat Gürül, yardımcılığına Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Murat Demirören, yardımcılığına Levent Kırcan, Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Dr. Hurşit Ziya Taşkent, Teftiş Kurulu Başkanlığına Ekrem Diler, 1'inci Hukuk Müşavirliğine Metin Dede, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Mustafa Kurt, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Nurpınar Tente Ödemiş atandı.