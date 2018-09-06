Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına ise Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.

ÖSYM Başkanlığına ise Prof. Dr. Halis Aygün'ün ataması yapıldı.

