HABER

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 05:12 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüne Timuçin Güler, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Akil Murad Güllüoğlu atandı - Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg şehrinde İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevinden alınarak, bu suretle boşalan Genel Müdürlüğe Timuçin Güler atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Akil Murad Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

- Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesi gereğince alındı.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Evini ateşe verdi, "Adalet dağıtacağım" diye bağırdıEvini ateşe verdi, "Adalet dağıtacağım" diye bağırdı
Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandıYeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akil Murad Güllüoğlu atama cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı kararı Fransa ilahiyat Kültür ve Turizm Bakanlığı Marmara Üniversitesi Resmi Gazete Strazburg Timuçin Güler Türkiye Elektromekanik Sanayi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul merkezli birçok ilde ‘para aklama’ operasyonu

İstanbul merkezli birçok ilde ‘para aklama’ operasyonu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.