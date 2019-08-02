HABER

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 04:54 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Malatya'nın Darende, Yazıhan ve Akçadağ ilçelerindeki 4 bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı

Samsun'da bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi ile Malatya'da 4 bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

- Malatya'da 4 bölge kesin korunacak hassas oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl), doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Ayrıca Malatya'nın Yazıhan, Akçadağ ve Darende ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu'nun da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Annesiyle tartışırken yaptığı kan dondurdu!Annesiyle tartışırken yaptığı kan dondurdu!
ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı Malatya Resmi Gazete Samsun

En Çok Okunan Haberler

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Yeni Malatya'dan tarih galibiyet

Yeni Malatya'dan tarih galibiyet

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'

Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent’te sokak ortasında korkunç cinayet

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddiası

Annesiyle tartışırken yaptığı kan dondurdu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

Bakan Akar: Türkiye'nin garantörlüğünü saptırmaya çalışmak beyhude bir gayrettir

Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.