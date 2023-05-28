Cumhurbaşkanı kim oldu? İKİNCİ TUR Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il il seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucu ve oy oranlarının tamamı Mynet.com'da yer aldı...

CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Tüm Türkiye bugün Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanının seçileceği seçimin sonuçları Mynet.com'da yer alıyor.

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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

