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'Cumhurbaşkanı kim olsun?' anketi! İşte sonuçlar: Muharrem İnce...

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

ADA Araştırma şirketinin yapmış olduğu "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketinde ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, muhalefet seçmeni tercihini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yana kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yavaş'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Muharrem İnce ise yüzde 3,7'lik oy oranıyla son sırada yer aldı.

'Cumhurbaşkanı kim olsun?' anketi! İşte sonuçlar: Muharrem İnce...

ADA Araştırma şirketi yapmış olduğu son seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'a fark attı. Adı son dönemlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Son dönemlerde bir türlü gündemden düşmeyen erken seçim tartışmaları anket şirketlerini de harekete geçirdi. Yapmış olduğu seçim anketini kamuoyu ile paylaşan son şirket ADA Araştırma oldu. Şirketin yaptığı araştırmada katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 43,2 çıkarken, en yakın takipçisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14'te kaldı.

ada

İMAMOĞLU ÜÇÜNCÜ SIRADA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra kulislerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi ön plana çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 13.8'lik kesimin desteğini alarak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

Ankete göre sorulan isimlerin yüzdesi şöyle;

  • Ekrem İmamoğlu yüzde 13,8
  • Meral Akşener yüzde 6,8
  • Selahattin Demirtaş yüzde 5,7
  • Devlet Bahçeli yüzde 4,2
  • Muharrem İnce yüzde 3,7
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