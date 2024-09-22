Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe kritik temaslar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’ye gitti. Cumhurbaşkanı, New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ARNAVUTLUK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü. Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır