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Cumhurbaşkanı nostaljik tramvay ile iftara geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda geleneksel olarak düzenlenen iftar programı için, nostaljik tramvaya binerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda düzenlenen iftara katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda geleneksel olarak düzenlenen iftar programı için, nostaljik tramvaya binerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda düzenlenen iftara katıldı. Erdoğan, iftar öncesi İstiklal Caddesi’nde önce bir süre yürüdü sonrasında ise nostaljik tramvaya bindi. Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, İstiklal Caddesi’ndeki gezisinin ardından Taksim Meydanı’ndaki iftar çadırına girdi.

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