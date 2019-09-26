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Cumhurbaşkanı Oktay: "Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni deprem olacağı söylentilerine yanıt vererek, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni deprem olacağı söylentilerine yanıt vererek, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an da olabilir, hiçbir zaman da olmayabilir. Dünyada böyle bir teknoloji, net bilecek kimse yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avcılar’da depremde hasar gören camide incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Deprem nedeniyle ciddi bir hasar ve can kaybının bulunmadığını söyleyen Oktay, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz, İlçe Belediyelerimiz tamamı teyakkuz halinde. Şu anda AFAD Başkanlığı’nda hepsi görevinin başında. Her aktivite an be an takip ediliyor. Bugün ve yarın yakinen takip ediyor olacağız. Türkiye ve İstanbul deprem bölgesi bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki hazırlıklı olmak her zaman için önemli. Depremin en büyük hazırlık panik olmamak. Olabildiğince sakin olacaksınız. Depremi gece gündüz de yaşayabilirsiniz. Önceden ne yapabileceğinizi biliyor olarak hazırlık yapmanız gerekiyor. Nasıl duracaksınız, nerede duracaksınız bunu zaten AFAD her türlü eğitimi de veriyor. Evlerimizde bu tür hazırlıklarımızın olması faydalı. Yapacağımız hazırlıklar çok basit ve önemli. Hemen doğalgazın vanasını kapatmak, elektriklerinizi kapatmak bunlardan birisi. Çok basit tedbirler büyük fayda sağlar. Burada panik gerektirecek bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Risk taşıyan binalara girilmemesi gerektiğini söyleyen Oktay, "5.8 deprem herkes kendi binasını görebilecek durumda. Bir risk görüyorsa o binalarda kalmalarını arzu etmeyiz. AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yakinen takip ediyor. Tüm asar tespit ekiplerimiz teknik yardımı anında sağlıyor. Bizim buradan ’girin’ ya da ’girmeyin’ dememiz doğru olmaz" diye konuştu.
Yaralı sayısı hakkında da bilgi veren Oktay, "En son bilgilere göre 6 yaralımız var. Genelde bir yere çarpma, bir şey düşmek kaynaklı yaralanmalar. Taburcu edilmiş durumda hepsi" dedi.
İstanbul’da toplamda 3 binada hasar oluştuğunu söyleyen Oktay, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Yeni bir deprem olacağın söylentilerine de yanıt veren Oktay, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an da olabilir, hiçbir zaman da olmayabilir. ’6 saat sonra şu deprem olacak, 6 gün sonra bu olacak’. Dünyada böyle bir teknoloji, net bilecek kimse yok. Keşke böyle olsa da biz de rahatlasak. Bu sadece ihtimaller boyutunda senaryo üretmenin ötesinde değildir. ’Hayır olmayacak’ deme lüksümüz de yok, ’olacak’ diye de kimse söyleyemez" şeklinde konuştu.
Deprem konusunda bireysel hazırlıkların büyük önem taşığına dikkat çeken Oktay, "Her birimiz kendi üzerine düşeni yapıca deprem öldürmez. Dünyanın hiçbir yerinde deprem öldürmez, hazırlıksız yan etkileri insanlara zara verir" şeklinde konuştu.

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