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  4. Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

21.04.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

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NİHAT HATİPOĞLU YÖK ÜYELİĞİNE ATANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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