Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yeni kitabının imza gününde okurlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doğan, ’Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim’ adlı yeni kitabını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Doğan, Tarihsî bir perspektifle Osmanlı’daki bürokratik yapı ve denetim sistemini günümüzle karşılaştıran eser için Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirilen 21’inci Ankara Kitap Fuarı’nda imza günü düzenledi. Gencinden yaşlısına her kuşaktan okur, ’Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim’ adlı kitabını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Burada konuşan Doğan, kitap fuarlarının kültür hayatında çok büyük değer ifade ettiğini kaydederek, “Biz de kitap fuarları münasebetiyle düzenli olarak her sene birkaç saat da olsa okuyucularımızla bir araya gelme imkanı elde ediyoruz. Bu senede bu vesileyle çok sayıda arkadaşımızı burada görebilme imkanı elde ettik. Hem kitap fuarını organize eden arkadaşlarımıza hem de kitap evimize ben teşekkür etmek istiyorum. Bu sene Allah nasip etti dokuzuncu kitabımızı yayınladık. Bu kitap biraz daha farklı bir nitelik taşıyor. Bir makale derlemesi esasında. Malumunuz Osmanlı Devleti hem devlet teşkilatı hem de yargı sisteminde özgün bir yapı inşa etmiştir. Tabii sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için de bir takım denetim mekanizmaları, kurumları inşa etmiştir. Bu devlet mekanizmaları, bu kurumlar tabii aksamalarla karşılaşmış, sıkıntılar yaşamış, başarılı olmuş, olamamış bu ayrı bir konu ama alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sırasında ben de bu denetim mekanizmalarının varlığından ve ayrıntılı yapısından istifade ettim. Okuyucularımızla da, araştırmacılarımızla da elde ettiğim bulguları paylaşmaya çalıştım. Kültür hayatımıza, okuyucularımıza faydalı olacağını ümit ediyorum” dedi.

EBUBEKİR ŞAHİN'DEN PAYLAŞIM

İmza gününe katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı paylaşımda "Samimiyeti, vefası ve yüksek insani vasıfları ile hepimizin örnek aldığı, başarılı Devlet Adamı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürümüz, kıymetli abimiz Sayın Prof. Dr. Hasan Doğan yeni bir kitap çalışmasını daha tamamlayarak okuyucularına sundu. 21. Ankara Kitap Fuarında değerli Büyükelçimizin imzasını taşıyan “Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim” isimli eseri imzalatma fırsatı buldum. Kültür dünyamıza kazandırdığı eşsiz eserleri ve şahsımı onurlandıran imzalı kitabı için kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

