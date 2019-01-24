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Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 08:03 | Son Güncelleme

 BURSA’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobildeki 5 kişi, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit etti

Serkan AKKUŞ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobildeki 5 kişi, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınız” dedi.
​Merkez Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından otomobil, Meydancık Mahallesi Gökdere Kavşağı'nda önü kesilerek durduruldu. Otomobilin sürücüsü S.U.E. ile yanındaki Z.Ö., A.K., E.B. ve E.Y. gözaltına alındı. Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden birisi, "Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınız” diye tehdit etti.
Yapılan incelemede sürücü S.U.E.'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şüphelilerden E.B.'nin ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit ettiCumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit ettiCumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit ettiCumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit etti

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