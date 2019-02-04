IHAAW115935-SIY/04-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat’ta Rusya Soçi’ye ziyaret gerçekleştirecek.
04.02.2019 11:59:35 TSI
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