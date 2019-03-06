Malatya’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi son zamanlarda bu HDP’liler bir şey duyurmaya başladılar. ‘Erdoğan HDP’ye oy verenleri terörist ilan ediyor’ diye. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi düzenlenen mitingde Malatyalılara seslendi. 10 aylık hasretin ardından tekrardan Malatya’da olmaktan bahtiyar olduğunu ifade eden Erdoğan, “Beni sizlerle buluşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bugün Malatya bir başka güzel. 24 Haziran seçimleri öncesi yine Malatya’daydım yine sizlerin misafiriydim o gün çok güzel bir miting gerçekleştirdik. 24 Haziran’da yine bizi mahcup etmediniz. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. Yüzde 70’e yakın bir oyla bu kardeşinize Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez sizlere hizmet etme yetkisi verdiniz. Cumhur İttifakı’nı bağrınıza bastınız. Yüzde 54 gibi yine çok yüksek bir oyla AK Parti’yi zirveye taşıdınız. Rabbim razı olsun. Rabbim yol arkadaşlığımızı her zaman daim kılsın” şeklinde konuştu.

“Son 17 yılda kazandığımız her seçimden sonra sırtımızdaki yük daha da ağırlaştı” diyen Erdoğan, “24 Haziran’da omuzlarımıza yüklediğiniz mesuliyetin farkındayız. Bize işaret ettiğiniz hedeflerin bilincindeyiz. Mesajınızı aldık ve 24 Haziran’dan itibaren hemen çalışmaya başladık. İnşallah sizlerin emanetine asla halel getirmeyecek, tevazumuzdan, alçakgönüllülüğümüzden, hizmet aşkımızdan asla taviz vermeyeceğiz. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah ülkemizi ve milletimizi 2023 hedefleri ile buluşturacağız. Bu uğurda açılması gereken son bir engelimiz daha var, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor. Daha öncekiler gibi 31 Mart’ı da yine zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Sizlerden 31 Mart akşamı yine güçlü ve tarihi bir destek bekliyorum. 31 Mart’ta Malatya’nın iradesine, kadrosuna sahip çıkmanızı bekliyoruz. Malatya’dan sandıkların patlamasını sizlerden istiyorum. 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Unutmayın sandığa sadece gitmekle kalmayacağız yakın aile fertlerinden başlayarak herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. Bu sadece Malatya’nın değil 780 bin kilometre karenin mücadelesidir. Ben sizlere inanıyorum ülkemizde rekor oranla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını vurgulayan Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanına sert tepki göstererek, “Bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı ‘Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda ise AK Parti ve MHP’yi bitireceğiz’ diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz Bölgemiz var. Orta Anadolu Bölgemiz var. Akdeniz Bölgemiz var. Ege Bölgemiz var, Marmara Bölgemiz var. Ne yapmak istiyor bu ifadeyi kullanmakla? Türkiye’yi bunlar bölmek istiyor. Ha sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan Bölgesi var lütfen oraya defol” şeklinde konuştu.

“Şimdi son zamanlarda bu HDP’liler bir şey duyurmaya başladılar. ‘Erdoğan HDP’ye oy verenleri terörist ilan ediyor’diyorlar. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz” diyen Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Çünkü siz de bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz ve belediyelere gönderilen paraları Kandil’e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi. İşte bundan. Bundan sonra aynı şeyleri olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır. Çünkü bu milletin çukur, kanal açma parası yok, hizmete var ve bu biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olaya geldik. İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla hizmet edendir. Sizler de kimlerin kimlerle olduğunu kimlere yoldaşlık ettiğini görüyorsunuz. Ne diyor ‘biz sırtımızı YPG-PKK’ya dayadık’. Siz o terör örgütlerine sırtınızı dayamaya devam edin. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah’a dayadık. Biz bu yolda böyle yürüyoruz. Farkımız bu, bizim arkamızda Malatya var, bizim arkamızda 81 vilayet var. Hangi kirli pazarlıkların döndüğünü hangi kirli pazarlıkların yapıldığını gayet iyi biliyorsunuz. Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurması farkıdır. Bu ittifak Türkiye’nin geleceğini karartma ittifakıdır. Bu ittifak ülkemizi Suriye’deki kazanımlardan koparma ittifakıdır. Bu ittifak terör örgütlerini başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak bir yıkım ittifakıdır. 31 Mart sadece partilerin adaylarının yarıştığı bir seçim değil, bu seçim belediye başkanlıklarının yanında bir beka seçimidir. 31 Mart ülkemizin ayaklarına vurulmaya çalışılan prangaları kırma seçimidir. Eğer bizler Cerablus’ta Afrin’de onurlu mücadeleyi vermeseydik oralardan yapılan saldırıları neticesi farklı olabilirdi. İşte beka meselesi bu. 31 Mart Suriye’de Türkiye üzerine oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimdir. 31 Mart Türkiye’yi terörle çevrelemeye çalışanlara haddini bildirme seçimidir. 31 Mart hülle ile hile ile bölücü örgütün uzantılarını belediyelere doldurmaya çalışanlara esaslı bir ders verme seçimidir. 31 Mart Pensilvanya ile Kandille anlaşıp sizin iradenize, halkın iradesine siyasi tünel kazanlara geçit vermeme seçimdir. İşte bunun için 31 Mart’ta sadece Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını seçmeyeceğiz. 31 Mart’ta sadece ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları seçmeyeceksiniz. 31 Mart’ta milletimizin birliğine, dirliğine, kardeşliğine saldıranları sandıkta sizler püskürteceksiniz. 31 Mart’ta sandığa giderek vereceğiniz oylarla Türkiye’nin önünde yepyeni bir ufuk açacaksınız.”

