Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "2018 ihracat\u0131n\u0131 168 milyar dolarla kapatm\u0131\u015ft\u0131k Hedef b\u00fcy\u00fctt\u00fck. Bu y\u0131l May\u0131s ay\u0131 itibariyle ihracat\u0131m\u0131z 171,4 milyar dolara \u00e7\u0131km\u0131\u015f durumda\u201d dedi. Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Bakan Kasapo\u011flu \u00f6\u011frencilere moral verdi\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu: \u201cY\u0131lba\u015f\u0131ndan bu yana kadar 49 \u00fcst d\u00fczey ter\u00f6rist \u00f6l\u00fc ele ge\u00e7irildi\u201d