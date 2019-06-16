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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda” dedi.

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