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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 00:11 | Son Güncelleme

IHAAW115432-SIY/28-01-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.” 28.01.2019 11:54:32 TSI NNNN

IHAAW115432-SIY/28-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.”

28.01.2019 11:54:32 TSI
NNNN

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