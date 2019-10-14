Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusunu terörden arındırmayı hedefliyoruz. Batıyı temizlediğimiz gibi” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201c9 Ekim\u2019de ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019yla F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunu ter\u00f6rden ar\u0131nd\u0131rmay\u0131 hedefliyoruz. Bat\u0131y\u0131 temizledi\u011fimiz gibi\u201d dedi. Yemesi g\u00fczel ama \u00f6yle bir zarar\u0131 var ki...Erdo\u011fan, Bah\u00e7eli ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcCHP'li Sal\u0131c\u0131: Hala Suriye batakl\u0131\u011f\u0131na girilmemesini\u00a0s\u00f6yl\u00fcyoruz