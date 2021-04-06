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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüştü

06.04.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

AB İLE YENİ DÖNEM MASADA

Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan

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