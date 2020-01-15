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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Libya’daki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Libya’daki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Libya’daki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

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