Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Libya’daki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, ikili ili\u015fkiler ve Libya\u2019daki son durum ile b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u015eantajlara dayanamad\u0131! \u00dcnl\u00fc isimden bomba itirafAnnesi eve d\u00f6n\u00fcnce hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131! Ac\u0131 haberBa\u015fkan Altay: T\u00fcm \u015fehirlerimizi birlikte \u00e7al\u0131\u015fmaya davet ediyorum
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