Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini teyit etti.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130ki lider Trump\u2019\u0131n daveti \u00fczerine 13 Kas\u0131m\u2019da Washington\u2019da g\u00f6r\u00fc\u015feceklerini teyit etti. Fatih'te korkun\u00e7 olay! Eve giren polisler 4 ki\u015finin cesediyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131!'Esrar'\u0131, sal\u00e7an\u0131n i\u00e7erisine gizlemi\u015f6 Kas\u0131m 2019 \u015eans Topu \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131
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