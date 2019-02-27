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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

IHAAW154712-SIY/27-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 27.02.2019 15:47:12 TSI NNNN

IHAAW154712-SIY/27-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

27.02.2019 15:47:12 TSI
NNNN

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