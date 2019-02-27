- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

IHAAW154712-SIY\/27-02-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131n\u0131n k\u0131demli dan\u0131\u015fman\u0131 ve asistan\u0131 Jared Kushner\u2019i Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde kabul etti. \n27.02.2019 15:47:12 TSI\nNNNNPARTNERSe\u00e7ili Samsung Beyaz E\u015fyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!MHP G\u00fcm\u00fc\u015fhane Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Varan\u2019dan k\u0131nal\u0131 kuzulara pestil ve k\u00f6meBozbey Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019daki muhtarlar\u0131n sorunlar\u0131n\u0131 dinledi